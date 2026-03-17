МИД Беларуси отреагировал на воздушные шары с сигаретами в Литве. Подробности озвучил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, сообщает БелТА.
— Вопросов в двусторонних отношениях с Литвой масса. Это и вопросы безопасности, и правоохранительных органов, это и вопросы, наверное, надоевших уже всем воздушных шаров, которыми доставляется контрабанда сигарет, — отметил заместитель главы МИД.
Он пояснил, что не удается договориться из-за того, что отличается определение происходящего на границе:
— Литовской стороне по какой-то причине выгодно считать это гибридной угрозой, потому что за угрозу щедро платят в Европе, это шокирует, это всех впечатляет и не требует дополнительных дискуссий.
Игорь Секрета подчеркнул: белорусская сторона считает, что речь идет про обычную трансграничную преступность, в которой принимают участие представители разных стран. По его словам, бороться с подобным необходимо совместно, через сотрудничество и диалог.
— Бороться с этим можно обычным способом, стандартным, когда таможня, пограничники, правоохранители, специальные службы разговаривают друг с другом, информируют о каналах, обмениваются оперативной информацией. Тогда результат будет лучше. Но это если планировать работу вдолгую. А если конъюнктурно, тогда нужна информационная бомба, которая разрывается и привлекает очень много внимания в странах Евросоюза. И это совсем другие деньги, — заметил замминистра иностранных дел.
