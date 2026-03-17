МИД Беларуси отреагировал на воздушные шары с сигаретами в Литве

МИД Беларуси высказался о воздушных шарах с сигаретами в Литве.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси отреагировал на воздушные шары с сигаретами в Литве. Подробности озвучил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, сообщает БелТА.

— Вопросов в двусторонних отношениях с Литвой масса. Это и вопросы безопасности, и правоохранительных органов, это и вопросы, наверное, надоевших уже всем воздушных шаров, которыми доставляется контрабанда сигарет, — отметил заместитель главы МИД.

Он пояснил, что не удается договориться из-за того, что отличается определение происходящего на границе:

— Литовской стороне по какой-то причине выгодно считать это гибридной угрозой, потому что за угрозу щедро платят в Европе, это шокирует, это всех впечатляет и не требует дополнительных дискуссий.

Игорь Секрета подчеркнул: белорусская сторона считает, что речь идет про обычную трансграничную преступность, в которой принимают участие представители разных стран. По его словам, бороться с подобным необходимо совместно, через сотрудничество и диалог.

— Бороться с этим можно обычным способом, стандартным, когда таможня, пограничники, правоохранители, специальные службы разговаривают друг с другом, информируют о каналах, обмениваются оперативной информацией. Тогда результат будет лучше. Но это если планировать работу вдолгую. А если конъюнктурно, тогда нужна информационная бомба, которая разрывается и привлекает очень много внимания в странах Евросоюза. И это совсем другие деньги, — заметил замминистра иностранных дел.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».

Тем временем премьер-министр Александр Турчин сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обращение иностранных перевозчиков.

Кроме того, премьер-министр раскрыл, что будет с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

