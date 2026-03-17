«Демонстрация флага»: эксперт раскрыл мотивы Макрона в разблокировке Ормузского пролива

Внешняя политика Франции
Внешнеполитический курс Франции во многом зависит от личной позиции президента Эмманюэля Макрона, который последовательно выступает за наращивание военного и политического потенциала Европы, комментирует эксперт.
Макрон подчеркивает необходимость усиления военной и политической мощи Европы, особенно в условиях роста глобальной нестабильности. Он выступал с этой идеей на Мюнхенской конференции, говоря о том, что ЕС должен стать более самостоятельным и влиятельным участником международной повестки.
В эту геополитическую роль он хочет внедрить ДНК Франции. По сути, речь идет о том, чтобы ядерная держава Франция возглавила Евросоюз и усилила политическое и военное влияние в конфликтных регионах. Макрон еще в начале марта заявил, что Франция готова сформировать коалицию стран, которая обеспечит безопасность прохода в Ормузском проливе.
Экономические мотивы
Подобная коалиция призвана обеспечить энергетические нужды Франции и Европейского союза. Дальнейшая блокировка Ормузского пролива ведет к экономическому кризису в странах ЕС, считает эксперт.
Тимофеев напоминает, что Франция проводила похожую операцию по обеспечению безопасности хождения танкеров в 1980-е годы во время ирано-иракской войны.
Другое дело, что с того времени изменились технологии. Теперь угрозу флоту несут не только морские мины, большую опасность представляют дроны. И не очень понятно в этом плане, как Макрон собирается все это обеспечивать, не подставляя корабли. Он уже сказал, что готов перебросить в регион десяток кораблей. Туда уже отправился авианосец, также планируется отправить два вертолета и восемь фрегатов. Есть ощущение, что Макрон скорее хочет провести некую «демонстрацию флага», чтобы показать, что Евросоюз во главе с Францией пытается урегулировать конфликт.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Париж согласился помочь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива для обеспечения свободного судоходства.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас после призывов Трампа к защите Ормузского пролива сообщила, что никто из стран ЕС не готов рисковать своими военнослужащими ради победы США.