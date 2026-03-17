Польские перевозчики сделали заявление после встречи с премьер-министром Беларуси

Польские перевозчики выступили с заявлением после встречи с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Перевозчики заметили, что приехали в Беларусь с надеждой на то, что все проблемы удастся решить, и сотрудничество будет продолжено, удастся и далее совместно осуществлять международные перевозки.
— Премьер-министр создал очень конструктивную атмосферу, для переговоров. Он нас внимательно выслушал. Мы не политики, мы — люди бизнеса, предприниматели. Мы рассчитываем на то, что все вопросы будут решены по-хозяйски. Собственно говоря, поэтому мы к людям, принимающим решения, и обратились, — подчеркнули польские перевозчики.
