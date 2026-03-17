Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл «козырь» США для быстрого завершения войны в Иране

У Белого дома остался вариант действий в Иране, который позволит ему выйти победителем в конфликте на Ближнем Востоке, — это применение ядерного оружия. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что в настоящее время США и Израиль ищут выход из тупика, в который сами себя загнали, инициировав военную операцию в Исламской Республике. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Дональд Трамп призвал своих союзников по Североатлантическому альянсу оказать помощь Пентагону, в том числе в разблокировании Ормузского пролива, предоставить ресурсы для захвата иранской территории. Липовой обратил внимание, что в ответ на свои призывы США получают отказы и спустя три недели конфликта весомых результатов американцы и израильтяне не достигли.

«Иран для них оказался непростым орешком. Война приобрела долгосрочный характер. И для того чтобы как можно быстрее ее закончить, у Вашингтона остался в рукаве только ядерный козырь», — добавил эксперт.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что начал военную кампанию в Иране, потому что узнал о планах Исламской Республики применить ядерный боезаряд в течение месяца по Израилю и Ближнему Востоку.

