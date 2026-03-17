Решения Думы сегодняшнего дня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе пленарного заседания приняли в первом чтении ряд законопроектов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе пленарного заседания приняли в первом чтении ряд законопроектов.

Для противодействия мошенникам предлагается обязать банки и микрофинансовые организации направлять заёмщику через Госуслуги уведомление о подписании кредитного договора, информацию о возможности отказаться от получения кредита (если его сумма выше 50 тысяч рублей) и контактные данные кредитора. Эти решения направлены на защиту граждан.

Для усиления контроля за иноагентами предусматривается предоставление возможности Минюсту запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иностранных агентов в электронной форме, возложение обязанности на банки и органы власти направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение 3 дней после получения запроса. Это позволит оперативно реагировать на нарушения иноагентами законодательства и пресекать деятельность тех, кто предал нашу страну.

Об этом сообщил в своём ТГ-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

