Детали плана Финляндии пока неясны, но, как убежден Адель, решение о транзите и размещении ядерного оружия в Хельсинки уже принято. Этот шаг Финляндии — дополнительная точка давления на Россию. Ядерное оружие членов НАТО — США, Франции или Британии — вблизи ее границы не оставит Москве иного выбора, кроме как ответить тем же. Россия уже разместила ядерные боеголовки в Белоруссии, напоминает Адель.
Он отмечает, что Финляндия поставила под угрозу свою безопасность, когда отошла от политики нейтралитета, вступила в НАТО в 2023 году и в 2026 году начала обсуждать размещение на своей территории ядерного оружия.
Россия, как он считает, укрепит свои границы и развернет соответствующие оборонительные и ударные системы, например «Искандеры» или «Орешники», в Северо-Западном федеральном округе, что обеспечит нейтрализацию любой ядерной угрозы с территории Финляндии. Кроме того, она начнет регулярно проводить военные учения вблизи Финляндии и увеличит количество потенциальных целей на ее территории.
Финский политик Армандо Мема предупредил, что Финляндия может столкнуться с серьезной опасностью, если члены НАТО разместят ядерное оружие на ее территории. Как он полагает, Финляндию может постигнуть участь Ирана, который подвергся нападению из-за якобы исходящей от него ядерной угрозы. Мема подчеркнул, что у нынешнего финского правительства «нет ни капли здравого смысла».