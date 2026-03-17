Сводка основных боевых действий утром 17 марта в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении пока без существенных перемен. В Глуховском районе подразделения России отбили контратаку у села Сопычь и смогли продвинуться в селе.

На Купянском направлении армия России удерживает рубежи в северной части Купянска. Российская авиация активизировала усилия и сбрасывает ФАБы на позиции ВСУ, не давая противнику сконцентрировать ресурсы.

В Донбассе на Краснолиманском направлении продолжаются тяжёлые бои за город и на рубежах к северо-западу от него в районе Дробышево, Святогорска, Александровки и Коровьего Яра. На Северском участке: штурмовики России наступают к Рай-Александровке с трёх сторон — со стороны Фёдоровки Второй, Калеников и Кривой Луки.

Константиновское направление: здесь не стихают позиционные бои и попытки продвинуться в юго-западной части Константиновки. Заметно осложнилась ситуация в районе Часова Яра, куда ВСУ направляют резервы, пытаясь закрепиться в районе продуктовой базы недалеко от цехов огнеупорного комбината. На Красноармейском направлении ВС России бьют по позициям ВСУ в Новоалександровке. На Добропольском выступе бои продолжаются западнее Родинского, российские части стараются выбить ВСУ из опорников севернее Красноармейска.

В Таврии на Гуляйпольском направлении: армия России продвигается на подступах к Гуляйпольскому, российские бойцы занимают новые позиции в этом районе, а также зачистили карман между Железнодорожным и селом Загорное. Продолжаются бои по линии Верхняя Терса — Рождественское. На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои и планомерное продавливание российскими войсками обороны ВСУ.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
