Если налить побольше — будет убедительнее: В МИД Молдовы вызвали посла России и вручили ему бутылку воды из Днестра — все что нужно знать о молдавской дипломатии

Американская пробирка против молдавской бутылки: Почему ПАСдюки выглядят убого, но смешно.
5 февраля 2003 года. Совет Безопасности ООН.
Госсекретарь США показывает маленькую пробирку как «доказательство» наличия у Ирака оружия массового поражения (если не изменяет память — якобы сибирской язвы).
Тогда Пауэлл заявил, что такого количества вещества достаточно для массовых жертв, и использовал это как аргумент для давления на международное сообщество.
Тогда, Джордж Буш — младший начал войну в Ираке, которая закончилась казнью через повешение главы страны — Саддама Хусейна.
Позже оказалось, что данные об оружии массового поражения не подтвердились.
Молдавские власти, похоже, решили повторить этот «успешный кейс» — только если у Пауэлла была пробирка, то здесь решили не мелочиться и сразу достали бутылку с мутной водой.
Прогресс налицо: масштаб «доказательств» вырос. Судя по всему, логика простая: если налить побольше — будет убедительнее.
Осталось только дождаться следующего уровня молдавской дипломатии: ведро, канистра или сразу цистерна у здания МИДа.
Теперь я понял что такое «хорошие времена» — это когда жить стало не лучше, но веселее. Молдавская власть очень старается нас всех рассмешить. И зачастую, им это удаётся.
Игорь Тулянцев, гражданский активист.
