Перевозчики оценили в €16 000 издержки от простоя европейских фур в Беларуси

Перевозчики оценили в 16 000 евро издержки от простоя европейских фур в Беларуси. Подробности озвучили Sputnik.by представители польского транспортно-логистического бизнеса.
В указанном случае речь идет про литовские фуры, застрявшие в Беларуси с ноября 2025 года, когда Литва приняла решение о временном закрытии границы (подробнее мы писали здесь). Издержки перевозчиков в расчете на одну застрявшую фуру могут составить 16 000 евро.
Перевозчики сообщили, что страховые компании не будут возмещать убытки из-за того, что это не попадает под страховой случай. Выплаты могли бы быть в случае ограбления большегрузов или же повреждении их в дорожно-транспортном происшествии.
