Перевозчики оценили в €16 000 издержки от простоя европейских фур в Беларуси

Перевозчики сказали, во сколько оцениваются издержки от простоя литовских фур в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Перевозчики оценили в 16 000 евро издержки от простоя европейских фур в Беларуси. Подробности озвучили Sputnik.by представители польского транспортно-логистического бизнеса.

В указанном случае речь идет про литовские фуры, застрявшие в Беларуси с ноября 2025 года, когда Литва приняла решение о временном закрытии границы (подробнее мы писали здесь). Издержки перевозчиков в расчете на одну застрявшую фуру могут составить 16 000 евро.

Перевозчики сообщили, что страховые компании не будут возмещать убытки из-за того, что это не попадает под страховой случай. Выплаты могли бы быть в случае ограбления большегрузов или же повреждении их в дорожно-транспортном происшествии.

Ранее премьер-министр Александр Турчин сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обращение иностранных перевозчиков.

Тем временем премьер-министр раскрыл, что будет с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Кроме того, МИД сделал заявление о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Вместе с тем польские перевозчики сделали заявление после встречи с премьер-министром Беларуси.

