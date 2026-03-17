Генерал оценил идею США о применении термоядерных бомб на Ближнем Востоке

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что использование вооружения такого типа неприемлемо. «Все отлично понимают, что применение термоядерного оружия как в мирных целях, так и военных приведет к глобальной войне, начиная непосредственно с Ближнего Востока, потом перекинется на Европу», — уточнил эксперт.
Липовой добавил, что страны Ближнего Востока выступят против реализации плана США, который подразумевает создание нового морского прохода ядерным путем. Генерал подчеркнул, что ни одно государство не одобрит такой вариант устранения транспортных и экологических проблем.
Эксперт добавил, что в США каждый день фонтанируют безумными идеями по выходу из тупиковой ситуации на Ближнем Востоке, вызывая тревогу у всего мира.
Радикальный вариант решения проблемы блокировки Ормузского пролива прокладкой нового судоходного пути через территории союзников с использованием ядерных взрывов предложил бывший конгрессмен США Ньют Гиргрич. Он считает, что «дюжина термоядерных детонаций» позволит сформировать водный участок шире Панамского канала безопасный от иранских ударов.