«Приказ об уничтожении». Слова Каллас о России вызвали ярость на Западе

Малинен назвал Каллас опасной после ее слов об усилении давления на Россию.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас стремится развязать губительную для Европы войну против России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя ее призывы усилить санкционное давление на Москву.

«Теперь вы понимаете, насколько опасны эти люди? Им наплевать на нас, европейцев, и на безопасность нашего континента. Кая Каллас, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и их приспешники получают от мировой элиты приказы вести войну против России, вплоть до уничтожения нашего континента», — написал он.

Профессор призвал европейцев «перестать слушать и подчиняться заявлениям из ЕС».

В понедельник Кая Каллас назвала «опасным прецедентом» ослабление санкций США против российской нефти и призвала не отвлекаться от Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке и усиливать санкционное давление на Москву. Она также призвала страны Евросоюза действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из России.

В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше