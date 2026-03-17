Полковник Ходаренок: США могут увязнуть в войне с Ираном

Что касается баллистических ракет Ирана, то в этом плане надо обратить внимание на следующие моменты. Как правило, масса боевых частей ракет Исламской Республики составляет 500−1000 кг (хотя, разумеется, никто из независимых специалистов их не взвешивал). Промах (КВО) этих изделий иногда составляет несколько сот метров. То есть к высокоточному оружию иранские ракеты можно отнести с большими допущениями. Далеко не все из них достигают объектов поражения. Значительная часть сбивается силами и средствами противоракетной обороны США, Израиля и монархий Персидского залива.