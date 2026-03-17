Эксперт раскрыл, что будет с Зеленским после ссоры с депутатами

Собеседник NEWS.ru отметил, что глава киевского режима может использовать два варианта действий для распределения ответственности за неудачи на фронте перед принятием сложных политических решений.
«Первый вариант — создание широкой коалиции в парламенте, на что он пойти не может. Второй — привлечь оппонентов. Он пошел по второму пути. Он расплатился должностями со своими политическими конкурентами. Это касается [Валерия] Залужного, [Кирилла] Буданова*, теперь вот [Андрею] Билецкому пророчат назначение главкомом ВСУ», — объяснил эксперт.
Он добавил, что в случае неудачи Зеленский отправит назначенцев в отставку, чтобы сохранить свое место и репутацию.
Килинкаров уточнил, что формирование своей коалиции в парламенте невыгодно для Зеленского из-за перспективы лишения статуса самостоятельного политика. По мнению экс-нардепа, если он будет действовать сообща с коалицией парламентариев, то ему придется уступить контроль при принятии решений.
Эксперт отметил, что после ссоры с Зеленским законопроекты президента депутаты могут игнорировать или голосовать против.
В настоящее время украинский лидер может рассчитывать на поддержку 110 депутатов, тогда как для одобрения законопроектов требуется не менее 226 голосов. Килинкаров обратил внимание, что для продвижения своих проектов Зеленскому потребуется договариваться.
«Судя по тому, что я наблюдаю сейчас, это можно назвать в определенной степени парламентским кризисом», — заключил бывший депутат.
Ранее Владимир Зеленский обвинил парламентариев в неисполнении обязанностей и заявил, что если они продолжат пренебрегать своими обязанностями, то отправить их на фронт.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.