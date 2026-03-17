«Демонтаж режима»: политолог о стратегии США и Израиля в Иране

Сегодняшние сообщения о ликвидации таких фигур, как Али Лариджани, а также командования «Басидж», указывают на то, что речь идет не о тактических операциях, а о попытке лишить систему управляемости как таковой. Это стратегия не давления, а разборки режима «по винтам».
По мнению специалиста, для Ирана становится важным вопрос воспроизводства элиты — замены ушедшим скоро не останется.
Во-первых, кадровый резерв ограничен, так как система десятилетиями зачищала альтернативные центры влияния. Во-вторых, внутри самой верхушки нарастает неопределенность: не до конца понятно, кто реально принимает решения, в каком состоянии находится верховный лидер и, главное, существует ли консенсус среди аятолл относительно его фигуры.
Демонтаж режима в Иране становится реалистичной задачей, считает эксперт. По его мнению, к началу лета в Иране может произойти трансформация или полная замена режима ИР. Для Трампа это будет стратегической победой на Ближнем Востоке, как в военном, так и в политическом смысле.
Демонтаж одного из ключевых антагонистов США в регионе способен изменить баланс сил куда сильнее, чем любые локальные операции последних лет. Сейчас мы наблюдаем начальную фазу процесса, финал которого еще впереди, но контуры уже начинают отчетливо просматриваться.
Ранее Израиль заявил об убийстве высокопоставленного сотрудника службы безопасности Ирана Али Лариджани и о ликвидации главы иранского добровольческого военизированного движения «Басидж». Об этом сообщил телеканал CNN.