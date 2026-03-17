Нетаньяху подтвердил смерть Лариджани вслед за ЦАХАЛ

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате атаки израильских ВВС. Об этом вслед за ЦАХАЛ сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: Reuters

По версии израильской стороны, удар был нанесён с целью смены власти в Иране.

Али Лариджани — иранский политик, прагматик-консерватор, бывший спикер парламента (2008−2020), экс-переговорщик по ядерной программе. Он занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) дважды: 2005−2007 годы (при Ахмадинежаде), с 5 августа 2025 года (назначен президентом Пезешкианом после 12-дневной войны с Израилем/США). После убийства аятоллы Хаменеи в начале марта 2026 года Лариджани стал одной из ключевых фигур в Иране: координировал ответные действия, выступал с жёсткими заявлениями против США и Израиля, говорил о «нулевой терпимости» к расколу страны и символическом единстве.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был ликвидирован в ходе авиаудара близ Тегерана. Израильские ВВС, действуя по данным армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого Лариджани погиб.

