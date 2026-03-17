СМИ: Нетаньяху заявил о формировании «нового Ближнего Востока»

Это новый Ближний Восток, но не такой, как у Переса*, — нереалистичный, сквозь розовые очки.
Итальянский аналитический центр Instituto Affari Internazionali считает, нынешняя война с Ираном — это не просто вопрос политического выживания 76-летнего Нетаньяху, это «венец» долгого пути, который он прокладывал на протяжении всей своей политической карьеры. IAI отмечает, что Нетаньяху всегда предпочитал дипломатическим переговорам принуждение и готовность использовать военную мощь США для противостояния предполагаемым региональным угрозам.
Он умело маневрировал в рамках американской политики, кульминацией чего стало взаимопонимание, достигнутое им с Дональдом Трампом. А нападение США и Израиля на Иран — итог многолетних маневров Вашингтона и Тель-Авива по преобразованию Ближнего Востока.
Сегодня Израиль заявил о «ликвидации» Али Лариджани, секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана (на момент написания статьи Иран не подтвердил гибель Лариджани — Прим. ред.). Его считали «неофициальным лидером» Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильского удара 28 февраля. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар цинично похвастался: «За голову Лариджани США назначили награду в 10 млн долларов — мы сделали это бесплатно».
Израильская газета The Jerusalem Post подчеркивает, что убийство Лариджани — сигнал для всех оставшихся в живых иранских лидеров: «у вас нет времени». JP предупреждает, что, если Тегеран не пойдет на уступки, убийства высокопоставленных иранских руководителей продолжатся.
В Тель-Авиве также надеются, что война с Ираном может побудить региональные государства к более тесному сотрудничеству с Израилем. На этой неделе стало известно, что арабские страны Персидского залива просят США «нейтрализовать» угрозы со стороны Ирана и обдумывают «удары возмездия» в ответ на действия Тегерана. В Израиле рассчитывают, что это поможет преодолеть изоляцию Израиля в регионе и за его пределами и возродить Соглашения Авраама. Нетаньяху уже намекнул, что сейчас «формируются отношения с некоторыми странами, которые до недавнего времени казались немыслимыми».
* «Новый Ближний Восток» — концепция, предложенная Шимоном Пересом в 1990-х годах. Она основана на идее перехода от региональных конфликтов к экономическому сотрудничеству, интеграции Израиля с арабскими соседями и подразумевала мирное сосуществование с Палестинской автономией. Концепцию поддержало мировое сообщество, но резко раскритиковали внутри Израиля.