Стало известно о переводе стелс-истребителей США ближе к Ирану

Перелет на базу в Саудовской Аравии осуществлялся в два этапа. 14 марта истребители совершили трансатлантический перелет из США с участием самолетов-заправщиков на базу Лейкенхит в Великобритании. 16 марта эскадрилья переместилась на территорию Королевства на Аравийском полуострове, уточняет «Интерфакс».
Стелс-истребители пополнили авиационную группировку на базе «Принц Султан».
На аэродроме уже дислоцируются:
- шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS;
- семь самолетов-ретрансляторов связи E-11A BACN;
- самолеты-заправщики.
В настоящее время Пентагон располагает на Ближнем Востоке более чем 250 военными самолетами. Большая их часть сосредоточена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Там базируются истребители F-35A, F-15E, F-16 и A-10.