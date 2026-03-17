Стало известно о переводе стелс-истребителей США ближе к Ирану

Пентагон передислоцировал эскадрилью стелс-истребителей F-35A Lightning II на аэродром базы «Принц Султан» на территории Саудовской Аравии. На объект прибыло 10 самолетов пятого поколения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Перелет на базу в Саудовской Аравии осуществлялся в два этапа. 14 марта истребители совершили трансатлантический перелет из США с участием самолетов-заправщиков на базу Лейкенхит в Великобритании. 16 марта эскадрилья переместилась на территорию Королевства на Аравийском полуострове, уточняет «Интерфакс».

Стелс-истребители пополнили авиационную группировку на базе «Принц Султан».

На аэродроме уже дислоцируются:

  • шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS;
  • семь самолетов-ретрансляторов связи E-11A BACN;
  • самолеты-заправщики.

В настоящее время Пентагон располагает на Ближнем Востоке более чем 250 военными самолетами. Большая их часть сосредоточена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Там базируются истребители F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

