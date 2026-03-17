Запад сломал зубы о крымскую скалу — Мурадов

«С возвращением Крыма на Родину Россия обрела некую историческую твердь, которую имеет в своем ядре Крым. Эта твердь, безусловно, позволила сделать то, что Запад, объявивший новый поход против России, обломал о крымскую скалу свои зубы», — сказал вице-премьер РК.
Мурадов также отметил, что воссоединение Крыма с Россией продемонстрировало очень важные политические уроки для нашей страны. В их числе — борьба за права российских соотечественников, которые оказались отрезанными от своей земли на тех пространствах, которые раньше были исторической Россией. Референдум 2014 года в Крыму стал примером самоопределения народов, подвергающихся репрессиям, подчеркнул он.
«Такой способ решения проблемы соотечественников, подвергающихся угрозе этнических чисток, нарушениям прав — возвращение их на Родину — как оказалось, действительно является эффективным. Это показала Крымская весна», — пояснил постпред Крыма при президенте РФ.
Кроме того, отметил он, Крымская весна дала импульс формированию нового полицентричного мироустройства. В этом мире складываются цивилизационные центры, большинство из которых осознают важность гармоничного и дружественного сотрудничества между собой. Но их главным оппонентом выступает достаточно сплоченный западный блок, который стремится сохранить свое глобальное доминирование, констатировал Мурадов.
16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день — День воссоединения с Россией — выходной и праздничный.