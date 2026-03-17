Запад сломал зубы о крымскую скалу — Мурадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. Россия с возвращением Крыма обрела историческую твердь, о которую Запад сломал зубы, объявив новый поход на нашу страну. Такое мнение высказал зампредседателя правительства Крыма — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва — Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«С возвращением Крыма на Родину Россия обрела некую историческую твердь, которую имеет в своем ядре Крым. Эта твердь, безусловно, позволила сделать то, что Запад, объявивший новый поход против России, обломал о крымскую скалу свои зубы», — сказал вице-премьер РК.

Мурадов также отметил, что воссоединение Крыма с Россией продемонстрировало очень важные политические уроки для нашей страны. В их числе — борьба за права российских соотечественников, которые оказались отрезанными от своей земли на тех пространствах, которые раньше были исторической Россией. Референдум 2014 года в Крыму стал примером самоопределения народов, подвергающихся репрессиям, подчеркнул он.

«Такой способ решения проблемы соотечественников, подвергающихся угрозе этнических чисток, нарушениям прав — возвращение их на Родину — как оказалось, действительно является эффективным. Это показала Крымская весна», — пояснил постпред Крыма при президенте РФ.

Кроме того, отметил он, Крымская весна дала импульс формированию нового полицентричного мироустройства. В этом мире складываются цивилизационные центры, большинство из которых осознают важность гармоничного и дружественного сотрудничества между собой. Но их главным оппонентом выступает достаточно сплоченный западный блок, который стремится сохранить свое глобальное доминирование, констатировал Мурадов.

В этой связи, по его мнению, таким объединениям как БРИКС, ШОС и ЕАЭС необходимо трансформироваться в прочные коалиции и союзы, способные защитить новый мир, за который они выступают, и вырабатывать коллективные меры поддержки друг друга".

16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день — День воссоединения с Россией — выходной и праздничный.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
