Орбан: последние предложения ЕС по «Дружбе» не изменят позицию Венгрии

Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта объявили, что на ремонт якобы все еще поврежденного нефтепровода будет предоставлена финансовая, техническая и экспертная помощь ЕС, а Зеленский в ответ сообщил, что для восстановления «Дружбы» потребуется от одного до полутора месяцев и Украина готова искать альтернативные пути доставки нероссийской нефти в Центральную Европу. Переписка между Брюсселем и Киевом была опубликована руководством ЕС.