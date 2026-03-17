Орбан: последние предложения ЕС по «Дружбе» не изменят позицию Венгрии

БУДАПЕШТ, 17 марта. /ТАСС/. Украина не получит денег Евросоюза до тех пор, пока Венгрия не получит российскую нефть по трубопроводу «Дружба», который продолжает блокировать Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, указав, что последние предложения Брюсселя по поводу ремонта нефтяной магистрали не изменят позицию Будапешта в отношении Киева.
«Я уже говорил, что позиция Венгрии неизменна. Если Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, то он должен разблокировать нефтепровод “Дружба”, — сказал глава правительства в видеообращении, комментируя обмен письмами между лидерами ЕС и Владимиром Зеленским. Орбан подчеркнул, что “ситуация предельно проста: не будет нефти — не будет и денег”».
Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта объявили, что на ремонт якобы все еще поврежденного нефтепровода будет предоставлена финансовая, техническая и экспертная помощь ЕС, а Зеленский в ответ сообщил, что для восстановления «Дружбы» потребуется от одного до полутора месяцев и Украина готова искать альтернативные пути доставки нероссийской нефти в Центральную Европу. Переписка между Брюсселем и Киевом была опубликована руководством ЕС.