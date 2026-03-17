В Ливане ждут победы Израиля

В правительстве Ливана рассчитывают руками Израиля расправиться с неподконтрольной центральным властям шиитской группировкой «Хезболла». Спонсирующий ее Иран вынудил группировку начать боевые действия против Израиля, где это было воспринято как благовидный предлог для того, чтобы нарушить перемирие и завершить разгром «Хезболлы». Теперь власти в Бейруте, добивающиеся ее разоружения, надеются, что начавшееся 9 марта наземное наступление израильской армии в Ливане поможет лишить группировку ее военного потенциала и влияния на ливанской политической сцене.