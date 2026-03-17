Литва снова подняла вопрос о БелАЭС

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Литва подняла вопрос о безопасности Белорусской АЭС на заседании Совета ЕС по окружающей среде, сообщили в Министерстве окружающей среды Литовской Республики.

Источник: Sputnik.by

Вопрос об угрозе для европейской безопасности снова обеспокоил Литву после объявления Беларусью о планах строительства третьего ядерного реактора.

Позицию Вильнюса на заседании в Брюсселе представил министр окружающей среды Литвы Каститис Журомскас. По его словам, любое расширение атомной электростанции в Островце представляет для литовской стороны серьезный риск.

«Наша позиция заключается в том, что эксплуатация Островецкой АЭС и любые планы по ее расширению должны быть приостановлены», — заявил Журомскас.

Решение о возведении третьего блока было принято на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко в ноябре 2025 года. Рамочное соглашение о строительстве Беларусь и Россия должны подписать до 2026 года.

Двумя блоками БелАЭС уже выработано более 57 миллиардов киловатт-часов, в том числе 20 млрд кВт*ч — на втором блоке.

