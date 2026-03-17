«Гениальный» вывод: Провластные эксперты уверены, что раз Бельцы обратились за помощью к Яссам, значит, в северной столице Молдовы надо отменить День Победы 9 мая

К такому заключению пришел провластный эксперт Андрей Курэрару.

Источник: Комсомольская правда

— Мы не видим особой помощи от русского мира" в преодолении кризиса водоснабжения в Молдове, — заявил провластный эксперт Андрей Курэрару.

То есть, если бы российский МЧС предложил бы направить в Молдову цистерны, очистители и спасателей, то молдавские власти бы приняли эту помощь, а не заверещали бы о гибридных угрозах и когнитивных войнах?

Но интересна мысль этого, с позволения сказать, аналитика дальше — мол, раз Бельцы обратились за помощью в Яссы, то надо бы в ответ отменить парад 9 мая в «северной столице».

«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.

Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).

«На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.

На вопросы «КП» в Молдове ответил эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий (далее…).

Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.

Подобные инциденты с нежелательными последствиями могут происходить без злого умысла, нет необходимости их замалчивать (далее…).

