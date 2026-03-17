Политолог раскрыл слабость переговорной позиции Кубы с США

На фоне продолжающихся протестов на Кубе, местное руководство, ожидаемо, начало искать компромиссы. Об этом пишет политолог Иван Пятибратов в своем телеграм-канале. Эксперт считает, что политическая линия кубинского руководства меняется на фоне беспокойства населения и под угрозами Трампа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива Фрага заявил, что правительство открыто к гибким торговым отношениям «с кубинцами, проживающими в США, и их потомками», а также поддерживает сотрудничество с американскими компаниями. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Куба решила не доводить ситуацию до военного вмешательства США, считает политолог Пятибратов. Однако, идя на компромисс с Вашингтоном, Гаване нельзя упускать из виду стратегические цели Белого дома. По мнению аналитика, исключительно бизнес-сотрудничеством американские интересы на острове не ограничатся.

Американцам нужен не только бизнес, им нужно еще и выдворить с Кубы Россию и Китай. Сразу пойдя на уступки Куба ставит себя в слабую переговорную позицию, в результате чего неизбежно потеряет больше, чем рассчитывала.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Ранее Трамп заявил, что готов захватить Кубу, воспользовавшись энергетическим кризисом на острове. Американский президент рассказал, что в переговорах Вашингтон требует отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Во вторник на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказать посильную помощь Кубе, а вопросы ее предостовления «прорабатываются с кубинскими визави».

