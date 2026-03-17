Политолог раскрыл слабость переговорной позиции Кубы с США

Куба решила не доводить ситуацию до военного вмешательства США, считает политолог Пятибратов. Однако, идя на компромисс с Вашингтоном, Гаване нельзя упускать из виду стратегические цели Белого дома. По мнению аналитика, исключительно бизнес-сотрудничеством американские интересы на острове не ограничатся.
Американцам нужен не только бизнес, им нужно еще и выдворить с Кубы Россию и Китай. Сразу пойдя на уступки Куба ставит себя в слабую переговорную позицию, в результате чего неизбежно потеряет больше, чем рассчитывала.
Ранее Трамп заявил, что готов захватить Кубу, воспользовавшись энергетическим кризисом на острове. Американский президент рассказал, что в переговорах Вашингтон требует отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
Во вторник на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказать посильную помощь Кубе, а вопросы ее предостовления «прорабатываются с кубинскими визави».