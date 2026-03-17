Вашингтон
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: операция в Иране выходит из-под контроля Трампа

Сторонники президента Дональда Трампа обеспокоены тем, что ассиметричные действия Ирана подталкивают Белый дом к эскалации, что не исключает наземной операции США в Иране.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский портал Politico пишет, что, когда в конце февраля США начали обстреливать Иран ракетами Tomahawk, многие сторонники Трампа надеялись, что это будет «быстрая хирургическая операция», подобная прошлогоднему удару по ядерным объектам Ирана или свержению в январе этого года венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Спустя более двух недель после начала операции «Эпическая ярость», некоторые его союзники начали сомневаться в том, что Трамп все еще контролирует ситуацию.

Они опасаются, что атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе загоняют Трампа в тупик и эскалация конфликта станет единственным для США способом заявить о победе.

Сейчас карты в руках Ирана. Теперь они решают, как долго продлится война и будем ли отправлять в Иран наземные войска. И я сомневаюсь, что есть способ избежать этого, если мы хотим сохранить лицо.

высокопоставленный американский источник

Как поясняет Politicо, обеспечение свободного потока нефти через Ормузский пролив равносильно обеспечению безопасности части береговой линии Ирана, что почти наверняка будет означать ввод американских войск на иранскую землю.

Республиканцы встревожены, что конфликт вскоре может стать политической проблемой для Белого дома, который в преддверии промежуточных выборов и без того столкнулся с разочарованием избирателей по поводу доступности топлива.

Некоторые из наиболее ярых союзников Трампа призывают Белый дом не торопиться с наземной операцией, утверждая, что у США еще есть способы оказать давление на Иран.

Например, Джек Пособец перечислил ряд таких мер: блокирование иранских нефтяных танкеров, кибератаки на инфраструктуру Ирана, блокирование иранских финансовых активов и более активное привлечение военно-морских сил Израиля. Но и эти сторонники признают, что возможности Трампа сужаются с каждым новым шагом США по эскалации конфликта.

Для Белого дома единственным легким днем был вчерашний*. Теперь им нужно побеспокоиться о том, что их планы начали рушиться.

высокопоставленный американский источник

* «Единственный легкий день был вчера» девиз морских котиков США (Navy SEAL), означающий, что с каждым днем задачи становятся все сложнее.

