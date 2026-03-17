Стубб поддержал идею предложить Трампу помощь на Ближнем Востоке

Стуб оценил идею помочь США на Ближнем Востоке взамен на содействие на Украине.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб назвал «очень хорошей идеей» предложить президенту США Дональду Трампу помощь на Ближнем Востоке в обмен на его содействие Европе на Украине.

Журналистка спросила у Стубба, почему Европа «не придет к Трампу и не скажет: если вы хотите помощь в (Персидском — ред.) заливе, то вот что мы хотим, чтобы вы сделали на Украине».

«Я думаю, что это очень хорошая идея. Я возьму ее на заметку… Я подумаю об этом. Я обсужу это с моими коллегами», — ответил Стубб.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше