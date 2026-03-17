Стубб поддержал идею предложить Трампу помощь на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб назвал «очень хорошей идеей» предложить президенту США Дональду Трампу помощь на Ближнем Востоке в обмен на его содействие Европе на Украине.
Журналистка спросила у Стубба, почему Европа «не придет к Трампу и не скажет: если вы хотите помощь в (Персидском — ред.) заливе, то вот что мы хотим, чтобы вы сделали на Украине».
«Я думаю, что это очень хорошая идея. Я возьму ее на заметку… Я подумаю об этом. Я обсужу это с моими коллегами», — ответил Стубб.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.