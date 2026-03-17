Глава контртеррористического центра США подал в отставку из-за войны с Ираном

Высокопоставленный американский чиновник Джо Кент ушел в отставку, обвинив Израиль в развязывании войны с Ираном. Он занимал пост директора контртеррористического центра с февраля прошлого года.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Директор Национального контртеррористического центра США (NCTC) Джо Кент объявил о своей отставке на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аккаунт чиновника в социальной сети X.

В своем заявлении Кент подчеркнул, что не может «с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну». По его мнению, Тегеран не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов, а военные действия были инициированы под давлением Израиля и его лобби в Вашингтоне. При этом руководитель NCTC выразил благодарность президенту Дональду Трампу и директору Национальной разведки Тулси Габбард за возможность работать в команде.

Джо Кент был назначен на пост главы Национального контртеррористического центра в феврале прошлого года. Как сообщали «Известия», тогда Дональд Трамп высоко оценил его опыт, отметив, что Кент, будучи офицером ЦРУ и «зеленым беретом», всю жизнь посвятил борьбе с терроризмом.

Центр был создан 1 мая 2003 года, и эта структура собирает и анализирует данные о террористических угрозах по всему миру.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше