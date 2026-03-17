France24: Трамп оценил Макрона по 10-балльной шкале

Французский канал France24 передает, что Трамп остался недоволен «нежеланием» европейских стран поддержать США в войне с Ираном. По его словам, ряд стран взяли на себя обязательства помочь обезопасить Ормузский пролив, тогда как другие отказались от этого.
Мы настоятельно призываем другие страны присоединиться к нам и сделать это быстро и с большим энтузиазмом.
Выступая с продолжительной речью в вашингтонском Центр исполнительских искусств Кеннеди, который Трамп переименовал в честь себя (Трамп-Кеннеди-центр), глава Белого дома подчеркнул, что для него «важен уровень энтузиазма». При этом он сдержанно похвалил лидеров Великобритании и Франции.
Я бы сказал, что по шкале от нуля до 10 Макрон зарабатывает восемь баллов. Не идеально, но это же Франция — чего вы хотите?
Говоря о французском лидере, Трамп добавил, что, на его взгляд, Макрон «собирается помочь». Он также выразил надежду на то, что и Британия будет участвовать в операции в Ормузском проливе.