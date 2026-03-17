France24: Трамп оценил Макрона по 10-балльной шкале

Президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник потенциальное участие союзников по НАТО в разблокировании Ормузского пролива, призвал к большему «энтузиазму» и дал оценку действиям президента Франции Эммануэля Макрона.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Французский канал France24 передает, что Трамп остался недоволен «нежеланием» европейских стран поддержать США в войне с Ираном. По его словам, ряд стран взяли на себя обязательства помочь обезопасить Ормузский пролив, тогда как другие отказались от этого.

Мы настоятельно призываем другие страны присоединиться к нам и сделать это быстро и с большим энтузиазмом.

Дональд Трамп
президент США

Выступая с продолжительной речью в вашингтонском Центр исполнительских искусств Кеннеди, который Трамп переименовал в честь себя (Трамп-Кеннеди-центр), глава Белого дома подчеркнул, что для него «важен уровень энтузиазма». При этом он сдержанно похвалил лидеров Великобритании и Франции.

Я бы сказал, что по шкале от нуля до 10 Макрон зарабатывает восемь баллов. Не идеально, но это же Франция — чего вы хотите?

Дональд Трамп
президент США

Говоря о французском лидере, Трамп добавил, что, на его взгляд, Макрон «собирается помочь». Он также выразил надежду на то, что и Британия будет участвовать в операции в Ормузском проливе.

