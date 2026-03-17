Straits Times: НАТО планирует укрепить противоракетную оборону в Турции

НАТО рассматривает возможность укрепления системы противоракетной обороны в Турции для защиты от угроз со стороны Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет The Straits Times, Североатлантический альянс уже развернул батарею на востоке Турции для защиты радара раннего предупреждения, который отслеживает пуски ракет на Ближнем Востоке.

Теперь, как утверждают источники, НАТО обдумывает размещение в Турции еще одной системы противоракетной обороны PAC-3 Patriot для усиления защиты авиабазы Инджирлик.

Издание отмечает, что на авиабазе уже более десяти лет находится испанский перехватчик PAC-2. Он предназначен для защиты от самолетов и крылатых ракет, но неэффективен против баллистических целей.

Straits Times напоминает, что ранее силы НАТО перехватили над Турцией три баллистические ракеты, якобы запущенные Ираном для проверки возможностей реагирования у Североатлантического альянса.

По словам источников, как минимум одна из ракет могла быть нацелена на американский радар AN/TPY-2. Радар расположен в Куреджике на востоке Турции и является одной из ближайших к Ирану систем раннего предупреждения НАТО. Другой потенциальной целью может стать авиабаза Инджирлик на юге Турции, где размещены силы НАТО, включая сотни американских военнослужащих.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше