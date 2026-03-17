Макрон: Франция не примет участие в операции по открытию Ормузского пролива

ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Франция не будет принимать участие в операциях по деблокированию Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент республики Эммануэль Макрон.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Макрон выразил готовность оказать помощь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива для обеспечения свободного судоходства.
«Мы не являемся стороной конфликта. Поэтому Франция никогда не примет участия в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешних условиях», — сказал французский лидер в ходе заседания совета по безопасности и обороны республики, посвященного ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.