Трамп: союзники США по НАТО не намерены участвовать в операции против Ирана

Соединенные Штаты не нуждаются в помощи альянса, подчеркнул американский лидер.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Большинство союзников по НАТО уведомили США, что не планируют участвовать в военной операции против Ирана. Об этом заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, «большинство “союзников” по НАТО уведомили США, что не намерены участвовать в военной операции против Ирана».

«Поскольку мы добились огромного военного успеха, мы больше не желаем и не нуждаемся в помощи стран НАТО, и она никогда не была нам нужна. То же самое касается Японии, Австралии и Южной Кореи», — утверждал президент США, добавив, что Вашингтону «не нужна помощь ни от кого».

