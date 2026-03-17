Трамп: союзники США по НАТО не намерены участвовать в операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Большинство союзников по НАТО уведомили США, что не планируют участвовать в военной операции против Ирана. Об этом заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп.
«Поскольку мы добились огромного военного успеха, мы больше не желаем и не нуждаемся в помощи стран НАТО, и она никогда не была нам нужна. То же самое касается Японии, Австралии и Южной Кореи», — утверждал президент США, добавив, что Вашингтону «не нужна помощь ни от кого».