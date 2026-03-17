Трамп заявил о своём разочаровании в Стармере из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за его отказ поддержать США в иранском конфликте. Американский лидер отметил, что предложение Стармера отправить два авианосца «после нашей победы» в конфликте с Ираном является неэффективным, поскольку «по сути, сейчас для авианосцев нет никакой угрозы».

Источник: Life.ru

«Я был разочарован, потому что Кир был готов отправить два авианосца после нашей победы, ведь, по сути, сейчас для авианосцев нет никакой угрозы», — сказал Трамп во время своей встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Также глава Белого дома добавил, что «Стармер, к сожалению, не Уинстон Черчилль».

Также Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Такой прогноз прозвучал вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом.

