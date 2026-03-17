Трамп заявил о своём разочаровании в Стармере из-за Ирана

«Я был разочарован, потому что Кир был готов отправить два авианосца после нашей победы, ведь, по сути, сейчас для авианосцев нет никакой угрозы», — сказал Трамп во время своей встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
Также глава Белого дома добавил, что «Стармер, к сожалению, не Уинстон Черчилль».
Также Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Такой прогноз прозвучал вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом.
Все новости о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.