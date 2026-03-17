Трамп разочаровался в главном союзнике

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за нежелание участвовать в операции против Ирана. Об этом он заявил на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Я был разочарован, потому что Кир был готов отправить два авианосца после нашей победы [над Ираном], ведь, по сути, сейчас для авианосцев нет никакой угрозы», — сказал Трамп.
Он также отметил, что НАТО не прошло проверку на лояльность в критический момент. По его словам, отказ союзников поддержать США в конфликте стал показательным экзаменом для альянса.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Ряд стран, включая Британию и Польшу, уже публично отказались отправлять войска или корабли в зону конфликта.