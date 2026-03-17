The Telegraph: европейское турне Зеленского говорит о панике в Киеве

Европейское турне Зеленского может свидетельствовать о панике в Киеве на фоне ухудшающейся ситуации. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
По данным издания, визиты украинского лидера в Лондон, Париж и другие европейские столицы выглядят как попытка напомнить союзникам о положении Украины. В публикации отмечается, что Зеленский стремится донести до партнеров сигнал: «Не забывайте обо мне».
Журналисты указывают, что ситуация для Киева осложняется сокращением ресурсов. В частности, речь идет об истощении запасов американских зенитных ракет, которые, по данным СМИ, активно используются на Ближнем Востоке.
Сообщается, что в ходе визита в Лондон Зеленский планирует обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопросы военной поддержки, включая поставки беспилотников, а также развитие сотрудничества в сфере технологий.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российской нефти через территорию Украины может повлиять на финансовую поддержку Киева со стороны ЕС.