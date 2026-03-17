Украина могла быть занята российскими войсками за один день, заявил Трамп

«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», — сказал Трамп во время своей встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
Ранее Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что договориться с президентом России Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, именно позиция Киева сейчас усложняет процесс поиска компромисса и выхода из кризиса.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.