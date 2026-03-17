Захарова с иронией оценила слова Трампа о скорой отставке Макрона

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова американского лидера Дональда Трампа о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон может в скором времени лишиться поста после его заявления о нежелании Парижа принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке в Ормузском проливе.