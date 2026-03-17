Трамп рассказал, кода рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться примерно через месяц.
Трамп в с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме предположил, что встретится с китайским лидером «приблизительно через пять недель».
СМИ сообщали, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в конце марта или в апреле. Впоследствии стало известно, что переговоры могут быть отложены из-за ближневосточного конфликта.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.
