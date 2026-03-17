Трамп назвал «глупой ошибкой» отказ НАТО помогать США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике позицию Североатлантического альянса, который отказался поддерживать Вашингтон в военной операции против Ирана. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами.

«Я думаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку. И я давно говорил, что мне интересно, будет ли НАТО когда-нибудь рядом, чтобы поддержать нас. Так что это было отличное испытание, потому что мы в них не нуждаемся, но они должны были быть рядом», — заявил он.

Как отметил Трамп, Вашингтон несёт колоссальные финансовые обязательства по обеспечению безопасности своих союзников, однако в ситуации, когда поддержка потребовалась Америке, эти страны остались в стороне.

Глава Белого дома также акцентировал внимание на том, что многомиллиардные, а точнее — триллионные траты из казны США на нужды других государств напрямую влияют на образование дефицита бюджета, и сложившаяся ситуация его крайне разочаровывает.

Напомним, члены НАТО не поддержали призыв американского лидера обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на то, что Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив, они не ответили ему положительно. Как объяснил президент Финляндии Александр Стубб, союзники отреагировали подобным образом из-за отсутствия заблаговременных консультаций с ними. Хельсинки, по его словам, не обладает техническими возможностями для такой операции, так как сосредоточены на защите северо-восточного фланга Европы. Позже официальный Париж также отказался помогать США в разблокировании Ормузского пролива. Макрон заявил, что Франция не является участникам конфликта на Ближнем Востоке и не хочет в него ввязываться.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше