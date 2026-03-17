Трамп: без помощи США Украина «пала бы за один день»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что без поддержки США Украина «пала бы за один день».
«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», — сказал президент на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
По его словам, администрация экс-президента США Джо Байдена передала Киеву от $350 до $400 млрд в виде оружия и денег.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не обязан оказывать поддержку Киеву. Он подчеркнул, что помощь осуществлялась при администрации Байдена, которого «обвели вокруг пальца».