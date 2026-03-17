Трамп: без помощи США Украина «пала бы за один день»

Администрация Байдена направила Киеву 350−400 млрд долларов в виде оружия и денег, заявил президент США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что без поддержки США Украина «пала бы за один день».

«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», — сказал президент на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

По его словам, администрация экс-президента США Джо Байдена передала Киеву от $350 до $400 млрд в виде оружия и денег.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не обязан оказывать поддержку Киеву. Он подчеркнул, что помощь осуществлялась при администрации Байдена, которого «обвели вокруг пальца».

