Трамп: США очень разочарованы НАТО

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты очень разочарованы шагами Организации Североатлантического договора (НАТО) в ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Я разочарован НАТО, очень разочарован. Я также разочарован в паре других стран», — заявил он журналистам на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, комментируя ход диалога Вашингтона с зарубежными союзниками по ситуации вокруг Ормузского пролива.
Ранее глава администрации США потребовал от стран НАТО содействия в обеспечении безопасности в Ормузском проливе и предупредил, что альянс «ждут тяжелые времена», если блок не окажет Вашингтону помощь. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас также заявила, что в сообществе обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив. Для этого может быть изменен мандат европейской военно-морской операции Aspides в Красном море, которая была запущена в феврале 2024 года в ответ на обстрелы йеменскими хуситами в акватории Красного моря торговых судов государств, поддерживающих Израиль.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики.