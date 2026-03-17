Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о переносе встречи с Си Цзиньпином на несколько недель

Президент США Дональд Трамп заявил о переносе своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, переговоры состоятся примерно через пять-шесть недель.

Источник: Life.ru

«Мы переносили встречу, и, похоже, она состоится примерно через пять недель. Мы работаем с Китаем, их это устроило. Мы скажем, что с нетерпением ждём встречи. Я с нетерпением жду встречи с председателем Си, и, думаю, он тоже ждёт встречи со мной», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что стороны продолжают взаимодействие, и перенос не связан с ухудшением отношений. По словам американского лидера, у США сохраняются «очень хорошие рабочие отношения» с Китаем.

Напомним, что перенос встречи связан с ситуацией на Ближнем Востоке. По словам Трампа, текущая международная ситуация требует его присутствия в США. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на поездку и назвал отношения между странами «очень хорошими».

