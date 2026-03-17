Трамп: Макрон очень скоро может лишиться президентского поста

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «может очень скоро лишиться должности». Так глава Белого дома прокомментировал решение Парижа не участвовать в возможных военных операциях США по разблокировке Ормузского пролива.
Ранее Макрон официально заявил, что Франция «ни при каких обстоятельствах» не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива.
Выступая на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, Трамп ответил на вопрос журналистов о позиции Франции.
«Ну, он может очень скоро лишиться должности», — сказал американский президент.
Ранее издание Berliner Zeitung писало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Макрон разошлись во мнениях относительно ситуации на Ближнем Востоке.