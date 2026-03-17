Трамп раскритиковал Стармера и сравнил его с Черчиллем

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Британии Кира Стармера.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Кир Стармер, к сожалению, не Уинстон Черчилль», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп также выразил недовольство действиями Лондона на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, США запомнят, что Великобритания лишь спустя время решила направить авианосцы в регион.

Он добавил, что американской стороне такие действия союзников уже не требуются, подчеркнув, что Вашингтон не нуждается в поддержке тех, кто подключается к конфликту на позднем этапе.

