Киев заявил протест Индии после задержания шести украинцев

Украина направила Индии официальную ноту протеста после задержания шести своих граждан. Киев требует их освобождения и предоставления консульского доступа. По данным МИД Украины, дипломатов не уведомили о задержании, а также не допустили к гражданам даже во время судебного заседания. Об этом пишет агентство «Укринформ».

Источник: Life.ru

«Посол Украины в Индии провел встречу с замминистра иностранных дел Индии, в ходе которой вручил официальную ноту протеста с требованием немедленного освобождения задержанных и обеспечения доступа к ним», — указано в сообщении.

Индийские власти подозревают задержанных в нарушении миграционного режима и незаконном пересечении границы с Мьянмой. При этом, по информации СМИ, речь может идти и о подготовке боевиков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.