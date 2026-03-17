Киев заявил протест Индии после задержания шести украинцев

Украина направила Индии официальную ноту протеста после задержания шести своих граждан. Киев требует их освобождения и предоставления консульского доступа. По данным МИД Украины, дипломатов не уведомили о задержании, а также не допустили к гражданам даже во время судебного заседания. Об этом пишет агентство «Укринформ».