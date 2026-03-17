Киев заявил протест Индии после задержания шести украинцев

«Посол Украины в Индии провел встречу с замминистра иностранных дел Индии, в ходе которой вручил официальную ноту протеста с требованием немедленного освобождения задержанных и обеспечения доступа к ним», — указано в сообщении.
Индийские власти подозревают задержанных в нарушении миграционного режима и незаконном пересечении границы с Мьянмой. При этом, по информации СМИ, речь может идти и о подготовке боевиков.
