«Грозит последствиями»: в США предрекли России провал из-за Ирана

Вопреки мнению о «выгоде» Москвы от конфликта в Иране, стратегические последствия для России могут быть весьма негативными. С таким предупреждением вышло издание The National Interest. В материале отмечается, что сокрушительный удар по Тегерану — это не только экономическая передышка для Москвы из-за взлетевших нефтяных цен, но и потеря из-за падения престижа, так как Иран считался союзником России.
Кроме этого автор материала предполагает, что у Москвы могут испортится отношения со странами Персидского залива, если подтвердятся предположения американской администрации о том, что «Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам», находящимся на базах в регионе.
Кроме этого, говорится в материале, президент США Дональд Трамп может не рассматривать российского лидера Владимира Путина, как надежного партнера.
«Фактически, за временный приток нефтедолларов Россия платит разрушением своих позиций на Ближнем Востоке», — резюмирует автор.
Отметим, что на самом деле кризис коснулся не отношений России с США, а отношений Вашингтона с западными союзниками. Сегодня Трамп объявил, что больше не нуждается в помощи НАТО из-за отказа европейцев помогать с Ираном. Кроме этого он предрек скорый уход со своего поста президента Франции Эммануэля Макрона. А сторонники Трампа уже грозят европейцам тяжелыми последствиями.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.