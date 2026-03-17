«Грозит последствиями»: в США предрекли России провал из-за Ирана

Вопреки мнению о «выгоде» Москвы от конфликта в Иране, стратегические последствия для России могут быть весьма негативными.

Вопреки мнению о «выгоде» Москвы от конфликта в Иране, стратегические последствия для России могут быть весьма негативными. С таким предупреждением вышло издание The National Interest. В материале отмечается, что сокрушительный удар по Тегерану — это не только экономическая передышка для Москвы из-за взлетевших нефтяных цен, но и потеря из-за падения престижа, так как Иран считался союзником России.

Кроме этого автор материала предполагает, что у Москвы могут испортится отношения со странами Персидского залива, если подтвердятся предположения американской администрации о том, что «Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам», находящимся на базах в регионе.

Кроме этого, говорится в материале, президент США Дональд Трамп может не рассматривать российского лидера Владимира Путина, как надежного партнера.

«Фактически, за временный приток нефтедолларов Россия платит разрушением своих позиций на Ближнем Востоке», — резюмирует автор.

Отметим, что на самом деле кризис коснулся не отношений России с США, а отношений Вашингтона с западными союзниками. Сегодня Трамп объявил, что больше не нуждается в помощи НАТО из-за отказа европейцев помогать с Ираном. Кроме этого он предрек скорый уход со своего поста президента Франции Эммануэля Макрона. А сторонники Трампа уже грозят европейцам тяжелыми последствиями.

Читайте материал: «Трамп в ярости: Грэм* пообещал тяжелые последствия европейцам».

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше