Сочи грозит атака беспилотников

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал Прошунин в Telegram.
В городе работают сирены.
Плишкин призвал жителей и гостей Сириуса сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте, добавив, что все силы готовы к отражению угрозы.
Минобороны РФ ранее отчиталось о рекордном числе уничтоженных БПЛА за ночь.
