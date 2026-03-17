Эксперт Кортунов раскрыл, от чего будет зависеть позиция Словакии по Киеву

Дальнейшая политика Венгрии и Словакии в отношении Украины будет во многом определяться результатами парламентских выборов в Будапеште 12 апреля. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал политолог Андрей Кортунов.
Он отметил, что сейчас две страны выступают с единых позиций, отстаивая национальные интересы.
По словам эксперта, Словакии удобно действовать в тандеме с Венгрией, и смена политической ориентации Будапешта может осложнить положение Братиславы. Однако Кортунов предположил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжит придерживаться своей линии, особенно если будет чувствовать поддержку со стороны США.
Ранее словацкие власти приостановили поставки аварийной энергетической помощи Украине. Причиной стала остановка киевским режимом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Политолог назвал это решение символическим жестом, выражающим отношение к эволюции политического режима в Киеве.
Поставки по трубопроводу «Дружба» прекратились в феврале. Украина объясняет это неисправностью, но не допускает на объект проверяющих. Венгрия и Словакия расценивают остановку транзита как шантаж и попытку склонить их к поддержке членства Украины в ЕС и выделению кредитов.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил Владимиру Зеленскому остановкой финансирования Украины в ответ на остановку поставок по «Дружбе».