Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, пишут СМИ

БНР: ЕС окончательно согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Европейский кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, предоставление которого временно блокировала Венгрия, уже согласован, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По словам источника, во вторник утром глава Евросовета Антониу Кошта провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которому четко заявил о необходимости придерживаться решения европейских лидеров, принятого в декабре.

«Я ожидаю, что решение по кредиту в 90 миллиардов евро для Украины будет принято очень скоро… Он согласован и не будет пересмотрен», — заявил источник.

На саммите в четверг лидеры стран ЕС обсудят конфликт в Иране, ситуацию на Украине, последствия высоких цен на энергоносители и способы их преодоления.

Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

