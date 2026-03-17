МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Европейский кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, предоставление которого временно блокировала Венгрия, уже согласован, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
По словам источника, во вторник утром глава Евросовета Антониу Кошта провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которому четко заявил о необходимости придерживаться решения европейских лидеров, принятого в декабре.
«Я ожидаю, что решение по кредиту в 90 миллиардов евро для Украины будет принято очень скоро… Он согласован и не будет пересмотрен», — заявил источник.
На саммите в четверг лидеры стран ЕС обсудят конфликт в Иране, ситуацию на Украине, последствия высоких цен на энергоносители и способы их преодоления.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».