Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал расследовать, как Киев потратил деньги США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расследовать, как Киев расходовал американскую помощь.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование расходования средств, которые Украина получила от Вашингтона при администрации Джо Байдена.

По его словам, речь идет о сотнях миллиардов долларов, направленных Киеву, в том числе на военные нужды. Трамп подчеркнул, что необходимо разобраться, как именно использовались эти средства.

«С этими наличными нам следует разобраться», — заявил он, добавив, что без поддержки США Украина, по его мнению, не смогла бы долго противостоять.

Американский лидер также отметил, что в настоящее время Вашингтон не выделяет новых средств Киеву, а союзники закупают вооружение на платной основе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа продолжает усиливать участие в украинском конфликте и может в будущем направить войска в страну.

