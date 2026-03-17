Трамп призвал расследовать, как Киев потратил деньги США

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование расходования средств, которые Украина получила от Вашингтона при администрации Джо Байдена.
По его словам, речь идет о сотнях миллиардов долларов, направленных Киеву, в том числе на военные нужды. Трамп подчеркнул, что необходимо разобраться, как именно использовались эти средства.
«С этими наличными нам следует разобраться», — заявил он, добавив, что без поддержки США Украина, по его мнению, не смогла бы долго противостоять.
Американский лидер также отметил, что в настоящее время Вашингтон не выделяет новых средств Киеву, а союзники закупают вооружение на платной основе.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа продолжает усиливать участие в украинском конфликте и может в будущем направить войска в страну.