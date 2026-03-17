Трамп рассказал, что в конфликте с Ираном США поддержали арабские страны

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и ряд дугих арабских стран за огромную поддержку, которую получили США в ходе конфликта с Ираном.

Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме также упомянул Бахрейн.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

