Призрак Сулеймани: Иран впервые применил ракету «Хадж Касем»

Иран впервые задействовал баллистическую ракету средней дальности «Хадж Касем» в ходе текущего противостояния с США и Израилем. Как сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), это оружие названо в честь командующего силами «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, убитого американцами в 2020 году.
Двухступенчатая твердотопливная ракета способна поражать цели на расстоянии до 1400 километров, неся боевую часть массой 500 килограммов.
Иранское агентство Fars подтверждает, что массированная атака, получившая название «Правдивое обещание 4», охватила значительную территорию.
«Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном проведении 59-го этапа операции против американских баз Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте, Шейх-Иса в Бахрейне, в эмирате Фуджейра, а также в Иракском Курдистане», — говорится в сообщении.
Помимо ударов по военным объектам США, под обстрел попали города Израиля, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.
